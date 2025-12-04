Ramos Arizpe cierra el año con reforzamiento en seguridad

El municipio se reforzará con una gran cantidad de operativos para incrementar la seguridad de la mano con otras corporaciones del estado

El municipio de Ramos Arizpe cerrará el año con un reforzamiento en sus operativos de seguridad pública, derivado de la coordinación mantenida con el Ejército Mexicano y otras corporaciones estatales y federales a lo largo de 2025.

De acuerdo con información municipal, la estrategia conjunta incluyó patrullajes en colonias, vigilancia en zonas industriales, presencia en comunidades rurales y operativos en carreteras, acciones que también contaron con el respaldo de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades locales señalan que este trabajo interinstitucional permitió disminuir faltas administrativas, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la atención de reportes ciudadanos, además de apoyar tareas de investigación relacionadas con narcomenudeo y prevención del delito.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que la colaboración con el Gobierno del Estado y la iniciativa del gobernador Manolo Jiménez Salinas contribuyeron a dar continuidad a un modelo de seguridad basado en patrullaje preventivo, capacitación policial y uso de tecnología. Entre los avances mencionados destaca la operación del Centro de Inteligencia y Monitoreo C2, que permitió incorporar vigilancia con cámaras, análisis de incidentes y seguimiento en tiempo real para complementar el trabajo en campo.

La participación ciudadana también formó parte del esquema de prevención. Redes vecinales, escuelas y empresas mantuvieron comunicación directa con la autoridad para agilizar la atención de incidentes y reforzar la vigilancia en zonas habitacionales e industriales.

Durante el año, la corporación municipal recibió uniformes, capacitaciones y evaluaciones de control de confianza, como parte del proceso de fortalecimiento institucional. Según el Ayuntamiento, estas acciones continuarán en 2026 con nuevos proyectos orientados a mejorar la proximidad social y la capacidad operativa.