Ramos Arizpe celebra el primer Lechón Fest con 23 mil personas

El Ramos Fest 2025 reunió a más de 23 mil personas con música, tradición y sabor; destacó el primer Lechón Fest y el concierto de La Casetera

Con tradición, música y sabor, el Ramos Fest 2025 celebró este sábado una de sus jornadas más concurridas al reunir a más de 23 mil asistentes en la Alameda Miguel Ramos Arizpe. El evento incluyó la primera edición del Lechón Fest, que congregó a más de 5 mil personas durante el día, y el concierto estelar de La Casetera, que logró convocar a más de 18 mil espectadores por la noche.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la realización del Lechón Fest responde a la necesidad de preservar las tradiciones culinarias de la ciudad. “Aquí en Ramos hay mucha gente especialista en este platillo, se demostró con tanta participación. Nos queda un gran sabor de boca el haber realizado este primer festival del Lechón Fest”, señaló. Añadió que el festival es también una forma de fortalecer el tejido social, fomentar la convivencia familiar y proyectar con orgullo la identidad gastronómica de la ciudad.

En total, 50 equipos participaron en la cocción de lechones, mostrando creatividad y talento culinario. Entre los competidores se destacó el equipo La Santa, de la familia Zertuche Saucedo, originarios de Ramos Arizpe, quienes recordaron que el lechón ha estado presente históricamente en bodas, bautizos y fiestas comunitarias. Jorge Zertuche Valdés subrayó que la manteca es el ingrediente que, como antaño, debe prevalecer en su preparación.

También participaron restaurantes tradicionales de la ciudad, como el de la calle De la Fuente, representado por Perla Zertuche, quien resaltó que desde 1995 ofrecen este platillo cada semana en su establecimiento. “Este tipo de actividades fomentan la convivencia, la integración y la unión familiar”, expresó.

El certamen fue calificado por un jurado especializado que incluyó a empresarios, chefs y representantes de la sociedad civil. Se otorgaron premios en tres categorías:

• Lechón: 1º lugar Rancho de Peña, 2º lugar Los Mawakins, 3º lugar La Roka.

• Salsa: 1º lugar Rotarios.

• Stand: 1º lugar Bar Belmont.

Durante el evento se rindió homenaje a Mario Pérez Rubio, pionero en la preparación de lechones y cabritos en la ciudad, reconocido por su contribución a esta tradición culinaria.

El Lechón Fest estuvo acompañado de venta de antojitos, artesanías, bebidas y música en vivo, que crearon un ambiente festivo y familiar desde el mediodía hasta la noche, cuando La Casetera cerró la jornada con un concierto que puso a bailar y cantar a miles de asistentes.

En el presidium de la jornada estuvieron presentes autoridades estatales y municipales, entre ellas Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo de Coahuila; Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe; José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; y representantes de organismos como Pro Coahuila.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino celebró la respuesta de los ciudadanos y visitantes de la región sureste del estado, y anunció que el festival concluirá este domingo con la Gran Cabalgata Municipal y el concierto de Leandro Ríos. “Nuestros habitantes están dejando en claro que saben disfrutar de la gastronomía, la cultura y la unión familiar. Ramos Arizpe es un excelente anfitrión”, afirmó.