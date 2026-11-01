Ramos Arizpe celebra Día de Muertos con 'Festival de la Catrina'

La celebración también incluye la Feria del Tamal y Pan de Pulque, con la participación de 50 expositores gastronómicos y más de 30 mujeres emprendedoras

Con una exposición de 15 altares de muertos, figuras monumentales de la Catrina y el Catrín, presentaciones artísticas y una feria gastronómica, inició en la Plaza de Armas de Ramos Arizpe el Festival de la Catrina, una celebración que se extenderá durante el fin de semana con motivo del Día de Muertos.

Festival de la Catrina inicia con callejoneada y exposición de altares

Las actividades comenzaron con una callejoneada por las principales calles del centro de la ciudad, en la que participaron instituciones educativas y agrupaciones culturales. El recorrido concluyó en la Plaza de Armas, donde se desarrolló un concurso de caracterización de catrinas y catrines.

Uno de los principales atractivos es la exposición de 14 altares de muertos y una ofrenda adicional dedicada al general Eulalio Gutiérrez, personaje histórico originario de Ramos Arizpe, además de las figuras monumentales instaladas como parte de la decoración del festival.

La celebración también incluye la Feria del Tamal y Pan de Pulque, con la participación de 50 expositores gastronómicos y más de 30 mujeres emprendedoras, quienes ofrecen alimentos tradicionales y diversos productos al público.

Durante la inauguración, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado de Teresita Escalante Contreras, señaló que el festival busca preservar las tradiciones mexicanas y ofrecer espacios de convivencia familiar, además de generar oportunidades comerciales para productores y emprendedores locales.

¿Qué actividades habrá durante el fin de semana en Ramos Arizpe?

El programa continuará este sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, de las 12:00 a las 22:00 horas, con música, bailables, exposiciones y actividades culturales abiertas al público.

Con esta programación, la Plaza de Armas se convierte en uno de los principales puntos de encuentro para las celebraciones del Día de Muertos en Ramos Arizpe, al reunir expresiones artísticas, gastronomía regional y ofrendas dedicadas a la memoria de los fallecidos.