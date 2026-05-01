Ramos Arizpe celebra a la niñez con actividades en comunidades

El gobierno municipal realizó festejos en ejidos y escuelas. Además alista un evento masivo con Bely y Beto para reunir a cientos de familias

Con actividades en ejidos, escuelas y un evento masivo programado para este viernes, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe desplegó una serie de acciones para celebrar el Día del Niño, alcanzando a cientos de menores en distintas comunidades del municipio.

De acuerdo con autoridades municipales, durante los últimos días se realizaron jornadas recreativas en zonas rurales como Cosme, Tortuga, La Sauceda y Landeros, donde niñas y niños participaron en dinámicas, juegos, entrega de juguetes y convivencia familiar.

En el Ejido Cosme y planteles educativos se atendió a 42 menores con piñatas, premios y actividades lúdicas, mientras que en Landeros se beneficiaron otros 50 estudiantes con juegos y obsequios. Además, en la primaria Amado Nervo, junto con preescolar y educación inicial, se reunió a cerca de 150 niñas y niños en una jornada con juegos mecánicos, actividades didácticas y recreativas.

Como parte de esta agenda, también se impulsó la participación infantil a través del Cabildo Infantil, en el que 22 estudiantes, seleccionados de 39 escuelas, presentaron propuestas enfocadas en el desarrollo social, educativo y comunitario del municipio.

En paralelo, el Ayuntamiento confirmó que el festejo principal se realizará este viernes 1 de mayo a las 18:00 horas en la Alameda, donde se presentará el espectáculo gratuito de Bely y Beto, con el que se espera reunir a miles de familias.

El evento incluirá además la entrega de regalos, juguetes y bicicletas, así como actividades diseñadas para la recreación de la niñez en un ambiente familiar.

Autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia municipal para fortalecer la convivencia social y generar espacios de esparcimiento, especialmente dirigidos a niñas y niños en distintas zonas del municipio.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró la invitación a las familias de Ramos Arizpe para sumarse a este festejo, considerado uno de los eventos principales de la agenda social en el municipio.