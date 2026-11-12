Ramos Arizpe busca homologar megamultas con Saltillo

El alcalde confirmó que analiza homologar las sanciones relacionadas con el consumo de alcohol, con las multas de hasta $20,000 en Saltillo

El municipio de Ramos Arizpe analiza incrementar las multas relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas hasta alcanzar los 20 mil pesos que, de acuerdo con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, se aplican en Saltillo, como parte de una estrategia para homologar las sanciones y los protocolos de seguridad entre ambas ciudades.

Actualmente, este tipo de infracciones representa sanciones de entre 7 mil y 8 mil pesos en Ramos Arizpe, mientras que en Saltillo pueden alcanzar los 20 mil pesos, una diferencia de hasta 13 mil pesos que las autoridades municipales buscan revisar para establecer criterios similares.

Gutiérrez Merino explicó que ya sostuvo conversaciones con el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, para avanzar en la homologación de reglamentos y procedimientos relacionados con la seguridad pública.

El edil aseguró que la intención de revisar los montos de las multas no tiene fines recaudatorios, sino que responde a la necesidad de fortalecer las medidas preventivas y establecer sanciones similares en ambos municipios.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia que contempla compartir protocolos de actuación policial, fortalecer la capacitación de los elementos e integrar los mecanismos de comunicación que utilizan las corporaciones para recibir reportes ciudadanos.

Entre las medidas que se encuentran en análisis destaca la coordinación de las bases de datos y los grupos de WhatsApp de seguridad que operan en Saltillo y Ramos Arizpe, con la intención de mejorar el intercambio de información y la atención de incidentes en la zona metropolitana.

El alcalde también adelantó que Ramos Arizpe buscará obtener la acreditación internacional de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), recientemente otorgada a la Policía Municipal de Saltillo, para fortalecer sus estándares de capacitación y operación.

Gutiérrez Merino señaló que las corporaciones de ambos municipios mantendrán la coordinación con la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército, mientras avanzan las conversaciones para definir los ajustes administrativos y operativos que permitirían aplicar criterios comunes de seguridad.

La homologación de las multas permanece en etapa de análisis, por lo que cualquier modificación a los montos actuales deberá concretarse mediante los procedimientos normativos correspondientes antes de entrar en vigor.