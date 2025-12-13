Ramos Arizpe autoriza 200 permisos a informales por temporada

Además de otorgar permisos a los comerciantes informales, autoridades reforzaron la campaña contra el uso de pirotecnia, la cual está estrictamente prohibida

El municipio de Ramos Arizpe duplicó el número de permisos para comerciantes ambulantes durante esta temporada decembrina, al permitir la instalación de cerca de 200 oferentes en los alrededores de la Alameda y en puntos aledaños al Santuario de Guadalupe, informó el director de Servicios Concesionados, Francisco Vázquez.

El funcionario explicó que, mientras la cifra habitual es de alrededor de 100 vendedores, en estas semanas se amplió a otros 100 más debido a la alta demanda de productos propios de la época, como bufandas, pinos, heno, musgo, veladoras, pan de pulque, tamales y champurrado.

Señaló que todos los comerciantes cuentan con autorización temporal y deberán respetar las normas establecidas para operar durante las celebraciones del 12 de diciembre y la actividad comercial decembrina.

Vázquez destacó que la instalación de oferentes coincide con las peregrinaciones guadalupanas y con el flujo constante de visitantes a la Villa Navideña, inaugurada por el municipio el pasado 5 de diciembre, la cual se mantiene como un punto de alta afluencia por las tardes debido a las fotografías, la iluminación y el trenecito gratuito para niños.

Entre las disposiciones más estrictas de la temporada, el director reiteró que queda prohibida cualquier tipo de pirotecnia, incluso artículos menores como las llamadas “cebollitas”.

Recordó que desde noviembre se notificó a todos los oferentes y que Protección Civil ya realizó decomisos para evitar riesgos.