Ramos Arizpe apunta a Texas tras el regreso de conexión aérea

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que se evalúan rutas aéreas internacionales hacia Houston y Dallas desde el Aeropuerto Plan de Guadalupe.

La apertura de vuelos internacionales desde el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe hacia Houston o Dallas, Texas, forma parte de los proyectos que se analizan tras el anuncio del regreso de Aeroméxico a Ramos Arizpe, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien señaló que primero deberán consolidarse las conexiones nacionales.

El edil explicó que durante las conversaciones con los responsables de la administración aeroportuaria se ha planteado la posibilidad de establecer rutas hacia ambas ciudades estadounidenses, aunque todavía no existe una fecha confirmada para su operación.

La perspectiva de ampliar la conectividad surge después de que aerolínea anunciara su regreso al aeropuerto de Ramos Arizpe a partir del 18 de marzo de 2027, con dos vuelos diarios hacia la Ciudad de México, uno por la mañana y otro por la tarde.

Gutiérrez Merino consideró que estas conexiones permitirán incrementar los viajes de negocios y facilitar la llegada de visitantes a la Región Sureste de Coahuila, donde la actividad industrial genera desplazamientos constantes de empresarios y representantes de compañías nacionales y extranjeras.

Además de la actividad empresarial, el alcalde anticipó oportunidades para el turismo, debido a que los viajeros procedentes de otras entidades y países tendrán mayores alternativas para llegar a Ramos Arizpe y conocer los atractivos de la región.

Otro de los aspectos que destacó fue la posibilidad de atraer pasajeros que actualmente utilizan el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Según el edil, aproximadamente el 40 por ciento de los usuarios de la conexión aérea que opera actualmente desde Ramos Arizpe procede de esa zona metropolitana, aunque no presentó el desglose estadístico durante la entrevista.

El alcalde atribuyó esta preferencia a los tiempos de traslado y a la menor congestión del aeropuerto coahuilense.

Como ejemplo, sostuvo que desde San Pedro Garza García es posible llegar a la terminal de Ramos Arizpe en aproximadamente 45 minutos, mientras que el recorrido hacia el aeropuerto regiomontano puede superar una hora, dependiendo del tráfico.

Ante las expectativas de una mayor llegada de visitantes, Gutiérrez Merino también informó que existen proyectos de inversión hotelera en el municipio, entre ellos un establecimiento que se encuentra en preparación y una segunda propuesta para construir un hotel de cinco estrellas.

A estas alternativas de alojamiento se suma el crecimiento de la oferta de hospedaje mediante plataformas como Airbnb, que, de acuerdo con el presidente municipal, ya tienen presencia en Ramos Arizpe y podrían contribuir a atender una mayor demanda de viajeros.

El alcalde sostuvo que la conectividad aérea representa una oportunidad para fortalecer la competitividad industrial y turística del municipio, aunque el establecimiento de rutas internacionales dependerá de las decisiones de las aerolíneas y de la viabilidad de las operaciones.

Por ahora, el siguiente paso será la incorporación de las dos frecuencias de Aeroméxico hacia la Ciudad de México, mientras continúan las conversaciones para ampliar la oferta de vuelos desde Ramos Arizpe hacia otros destinos, incluidos Houston y Dallas.