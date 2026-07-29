Ramos Arizpe apuesta por obras de salud, seguridad y movilidad

El Gobierno Municipal informó que durante la actual administración también se entregaron obras como la cancha multideportiva de la Alameda Escorial

La rehabilitación de vialidades, la recuperación de plazas públicas, la ampliación de servicios de salud y el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad concentran parte de la inversión pública que actualmente desarrolla el municipio de Ramos Arizpe para mejorar las condiciones de vida de la población.

Rehabilitan vialidades y espacios públicos

Entre las obras en ejecución destaca la rehabilitación del Camino Real del Valle, además de la recuperación de espacios públicos en colonias como Fidel Velázquez, Haciendas III, Cactus, Villamagna, Analco I y II, Armillita, Hacienda del Refugio, CETIS, Villa Sol, Urbivilla del Real y La Libertad, así como la construcción y mejora de áreas recreativas en comunidades rurales.

El Gobierno Municipal informó que durante la actual administración también se entregaron obras como la cancha multideportiva de la Alameda Escorial, la rehabilitación de la cancha de Quinta Manantiales y diversos espacios destinados a la convivencia familiar y la práctica deportiva.

Amplían servicios de salud y seguridad

En materia de salud, el municipio amplió la cobertura de las Clínicas de la Salud Popular, donde se ofrecen consultas médicas y medicamentos a bajo costo para facilitar el acceso a servicios básicos de atención médica.

En el rubro de seguridad, la administración destacó la consolidación del Centro de Comando y Control (C2), que opera con tecnología de videovigilancia y monitoreo para fortalecer las acciones de prevención y respuesta de las corporaciones de seguridad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la estrategia de infraestructura busca atender necesidades prioritarias de la población mediante obras orientadas a mejorar los servicios públicos, la movilidad, la salud y los espacios de convivencia en distintos sectores del municipio.