Ramos Arizpe apuesta por nuevo pozo contra escasez

El municipio inició la perforación de una nueva fuente de abastecimiento para fortalecer el suministro de agua durante los meses de mayor consumo

Con el objetivo de enfrentar el aumento en el consumo de agua durante los meses más calurosos del año, el Gobierno de Ramos Arizpe inició la perforación de un nuevo pozo que podría alcanzar hasta 600 metros de profundidad y convertirse en una fuente adicional de abastecimiento para miles de usuarios del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que los trabajos ya alcanzan 85 metros de perforación y forman parte de una estrategia para fortalecer el sistema de suministro ante el crecimiento poblacional y la mayor demanda que se registra entre marzo y septiembre.

De acuerdo con los estudios realizados, la primera presencia de agua podría encontrarse alrededor de los 250 metros, aunque la mayor aportación se estima entre los 500 y 600 metros de profundidad.

El nuevo pozo se localiza en la zona de San José de los Nuncio cerca de la infraestructura que actualmente abastece aproximadamente la mitad del agua que consume la ciudad.

Una vez concluido el proceso de perforación, equipamiento e interconexión, el líquido será enviado al sistema de rebombeo de Santa María y posteriormente al cárcamo de la colonia VillaMagna ubicado frente al aeropuerto Plan de Guadalupe, para su distribución en distintos sectores de Ramos Arizpe.

Para seleccionar el sitio se realizaron durante dos meses estudios hidrológicos y de exploración en al menos siete puntos distintos. Según explicó el alcalde, los análisis técnicos coincidieron en señalar esta ubicación como la de mayor potencial para encontrar una aportación que beneficie al sistema de agua potable de la ciudad.

Gutiérrez Merino señaló que Ramos Arizpe cuenta actualmente con 49 pozos que aportan alrededor de 489 litros por segundo a la red municipal, pero el crecimiento habitacional y el incremento de las temperaturas han elevado el consumo entre un 20 y un 30% durante la temporada de calor, lo que ha obligado a aplicar tandeos en algunos sectores.

Además del proyecto urbano, anunció que durante junio comenzarán exploraciones para nuevos pozos en comunidades rurales como Fraustro y La Sauceda.

No obstante, advirtió que el fortalecimiento de la infraestructura debe ir acompañado del uso responsable del recurso, por lo que llamó a la población a reportar fugas, evitar desperdicios y fomentar una cultura de cuidado del agua.