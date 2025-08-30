Ramos Arizpe aprueba presupuesto 2026 por $832 millones de pesos

En la misma reunión se autorizó la tabla de valores catastrales de uso de suelo y construcción, con un ajuste del 4% ligado a la inflación

El Cabildo de Ramos Arizpe aprobó este viernes el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2026, que alcanzará los 832 millones de pesos, es decir, 32 millones más que lo ejercido en 2025.

El tesorero municipal, Juan Francisco Solís Rodríguez, explicó que el proyecto fue elaborado por la Tesorería y validado por la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública antes de ser avalado en sesión ordinaria. Subrayó que el aumento permitirá atender las prioridades del municipio sin comprometer la estabilidad financiera.

En la misma reunión se autorizó la tabla de valores catastrales de uso de suelo y construcción, con un ajuste del 4 por ciento ligado a la inflación.

El Cabildo también aprobó la fecha, hora y recinto oficial para conmemorar el 60 aniversario de la Escuela Primaria “Eufrasio Sandoval Rodríguez”, en un acto que contará con autoridades municipales y educativas.