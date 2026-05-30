Ramos Arizpe aprueba acciones para fortalecer servicios de agua

El Ayuntamiento emitió un exhorto a la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento para que dé cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Aguas

El Cabildo de Ramos Arizpe aprobó por unanimidad acuerdos relacionados con igualdad sustantiva, perspectiva de género y fortalecimiento de los servicios hidráulicos, durante la sesión ordinaria celebrada este viernes.

Entre los principales puntos avalados destaca la aprobación de reformas constitucionales impulsadas a nivel estatal para reforzar la igualdad entre mujeres y hombres, garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y promover acciones orientadas a reducir las brechas de desigualdad.

Asimismo, las y los integrantes del Ayuntamiento aprobaron emitir un exhorto a la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento para que dé cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Aguas para los Municipios de Coahuila, con el objetivo de fortalecer la prestación de los servicios hidráulicos bajo criterios técnicos y legales.

Durante la sesión también fue presentado el Cuarto Informe de Actividades de la Contraloría Municipal correspondiente a la administración 2025-2027, documento que fue recibido por el Cabildo para los efectos administrativos correspondientes.

Como parte del orden del día, las y los regidores aprobaron diversos procedimientos de desincorporación del dominio público municipal relacionados con predios donde actualmente existen asentamientos humanos en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades municipales señalaron que estos acuerdos forman parte de las acciones encaminadas a fortalecer el marco normativo local, mejorar la prestación de servicios públicos y dar seguimiento a procesos de regularización patrimonial en beneficio de la población.