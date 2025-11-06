Ramos Arizpe alista nuevo reglamento para el transporte público

El edil detalló que las nuevas reglas incluirán seguro vigente, placas, cámaras, contadores, limpieza de unidades y capacitación y uniforme para los choferes

El municipio de Ramos Arizpe alista un nuevo reglamento que obligará a todas las rutas intermunicipales a modernizar sus unidades y cumplir requisitos estrictos de seguridad, equipamiento y operación; las unidades que no cumplan serán retiradas de circulación y canceladas sus concesiones.

Así lo informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien señaló que el transporte que ingrese o circule en Ramos Arizpe, incluidas las rutas Saltillo–Ramos y Arteaga–Ramos, deberá adecuarse sin excepciones.

“Estamos ya a expensas de sacar un nuevo reglamento para todo el transporte público que circule en Ramos… Vamos a verificar y vamos a actuar con mano firme para poder hacer, si en caso de que no llegaran a cumplir con los requisitos, se les cancela y se recoge la unidad.”

El edil detalló que las nuevas reglas incluirán seguro vigente, placas, cámaras, contadores, limpieza de unidades y capacitación y uniforme para los choferes.

“Aquí vamos a tener en los nuevos reglamentos, así como en la ruta estudiantil, especificar bien que tengan seguro, que tengan placas, que tengan contadores, que tengan cámaras… que estén limpios, que los choferes estén preparados y que estén uniformados. No va a haber ninguna excepción, ninguna modificación, ninguna justificación para nada.”

Sobre el reciente incidente en Saltillo donde una unidad intermunicipal perdió un eje, Gutiérrez Merino señaló que, aunque ocurrió fuera de Ramos Arizpe, es una ruta que opera entre ambos municipios y debe regularse.

El alcalde reconoció que la ruta intermunicipal opera bajo administración distinta, pero enfatizó que Ramos Arizpe exigirá cumplimiento dentro de su territorio.

“La ruta intermunicipal la maneja y la controla el Estado, no la controlamos nosotros… pero a todos los vamos a regular para que entren aquí a Ramos.”

Dijo que el reglamento podría entrar en vigor en 2025 debido a trámites en Congreso, Cabildo y dependencias municipales, pero aseguró que se agilizará el proceso.

“Es muy difícil que en esta temporada podamos hacer ajustes… pero vamos a darle agilidad.”

Finalmente, criticó el estado de algunas unidades que, aseguró, están envejecidas.