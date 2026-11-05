Ramos Arizpe alerta por fraudes en el pago del predial

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe advirtió sobre posibles fraudes durante el pago del impuesto predial y recordó que solo hay dos plataformas autorizadas.

El Gobierno de Ramos Arizpe advirtió a los contribuyentes sobre posibles fraudes relacionados con el pago del impuesto predial y pidió utilizar únicamente las dos plataformas digitales autorizadas por el municipio para realizar el trámite.

A través de sus canales oficiales, el Ayuntamiento precisó que los pagos en línea solo pueden efectuarse mediante el portal institucional y el sistema habilitado para transacciones.

Los sitios autorizados son:

Portal oficial del Ayuntamiento: https://gobiernoramosarizpe.gob.mx/

Plataforma de pago en línea: https://pagoenlinea.ramosarizpecoahuila.mx/PUCC/#/home

Piden no compartir datos en páginas sospechosas

La administración municipal recomendó a la población evitar enlaces de procedencia desconocida y no realizar depósitos en páginas que no estén reconocidas como oficiales.

También llamó a no proporcionar información personal o financiera en sitios sospechosos y verificar la dirección electrónica antes de completar cualquier operación.

La advertencia busca reducir el riesgo de que los contribuyentes sean víctimas de engaños y proteger su dinero y sus datos durante el cumplimiento de esta obligación.

El Ayuntamiento reiteró que los pagos digitales deben realizarse exclusivamente a través de los dos canales institucionales autorizados.