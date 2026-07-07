Ramos Arizpe alcanza cifra histórica de 53 pozos de agua operando

Ramos Arizpe registra la mayor capacidad de abastecimiento de agua en su historia, con un volumen cercano a 500 litros por segundo que alimenta la red municipal

Ramos Arizpe alcanzó una cifra histórica de 53 pozos de agua en operación, con una capacidad de producción cercana a 500 litros por segundo, luego de incorporar cinco nuevas fuentes de abastecimiento para fortalecer el servicio en distintos sectores de la ciudad.

El director de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), Nicanor Aguirre Flores, informó que los nuevos pozos ya se encuentran en funcionamiento en las zonas oriente, poniente y parte del centro del municipio.

Explicó que cuatro de ellos corresponden a nuevas perforaciones y uno más fue rehabilitado, lo que permitió sumar casi 50 litros por segundo adicionales a la red general de distribución de agua potable.

Con esta infraestructura, señaló, Ramos Arizpe registra la mayor capacidad de abastecimiento de agua en su historia, con un volumen cercano a 500 litros por segundo que alimenta la red municipal.

Aguirre Flores adelantó que EMAS ya trabaja en la perforación de un sexto pozo, ubicado en San José de los Nuncios, el cual se encuentra actualmente en la etapa de exploración.

Informó que, al corte de este jueves, la perforación alcanzaba 403 metros de profundidad, con una aportación preliminar superior a 36 litros por segundo.

Los trabajos continuarán hasta llegar a una profundidad de entre 550 y 600 metros, para determinar el caudal definitivo y posteriormente iniciar la ampliación del pozo, el aforo, la instalación del equipo de bombeo, la subestación eléctrica y la línea de conducción.

Estimó que a finales de julio podría conocerse la capacidad final de esta nueva fuente de abastecimiento, la cual permitirá reforzar el suministro de agua en ese sector del municipio.

No obstante, indicó que alrededor del 70 por ciento de las colonias continúa recibiendo el servicio mediante un sistema de tandeos previamente establecido, cuyos horarios ya son conocidos por la mayoría de los usuarios.

Precisó que, en ocasiones, el suministro puede presentar retrasos cuando ocurre alguna falla en la infraestructura hidráulica, como sucedió recientemente con el pozo San José 2, que resultó afectado por las fuertes ráfagas de viento registradas semanas atrás.

Aguirre Flores aseguró que el organismo continuará desarrollando obras para fortalecer el sistema de agua potable y mejorar gradualmente el servicio, con el objetivo de atender el crecimiento que mantiene Ramos Arizpe en los últimos años.