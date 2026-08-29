Ramos Arizpe adelanta planeación del presupuesto 2027

El Cabildo aprobó por unanimidad los proyectos de ingresos y egresos para 2027, además de acuerdos relacionados con infraestructura y educación.

El Cabildo de Ramos Arizpe comenzó a definir desde este viernes la planeación financiera para 2027, al aprobar los proyectos de ingresos y egresos que servirán como base para el próximo ejercicio fiscal.

Durante la sesión ordinaria encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, los integrantes del Ayuntamiento avalaron por unanimidad los asuntos incluidos en el orden del día.

El edil señaló que la planeación anticipada busca mantener capacidad financiera para sostener programas, servicios públicos y obras ante el crecimiento urbano e industrial del municipio.

“Estamos trabajando con anticipación y responsabilidad para que Ramos Arizpe siga teniendo finanzas ordenadas y capacidad para responder a las necesidades de nuestra gente”, expresó.

Además del tema presupuestal, el Cabildo aprobó acuerdos para destinar patrimonio municipal a proyectos de interés público, entre ellos acciones relacionadas con infraestructura de transporte y fortalecimiento de la oferta educativa.

También se avalaron disposiciones vinculadas con Protección Civil y Bomberos, enfocadas en reconocer e incentivar al personal de estas áreas.

La sesión incluyó además asuntos de desarrollo urbano, administración municipal y regulación de actividades comerciales.

Aunque el boletín no detalla montos, predios ni proyectos específicos incluidos en cada acuerdo, el punto central de la sesión fue dejar encaminada desde este año la estructura financiera con la que operará Ramos Arizpe durante 2027.

El Ayuntamiento deberá posteriormente definir los montos finales de ingresos, gasto y prioridades de inversión que integrarán el presupuesto municipal del próximo año.