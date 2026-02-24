Ramos Arizpe abre vacantes para reforzar su Policía Municipal

El fortalecimiento de la corporación forma parte de una estrategia para responder al crecimiento poblacional y a la dinámica industrial

Con la meta de ampliar su fuerza operativa y mantener la capacidad de respuesta en tareas de prevención y vigilancia, el municipio de Ramos Arizpe mantiene abierta la convocatoria para incorporar nuevos elementos a la Policía Municipal, en un contexto donde la seguridad se ha convertido en uno de los principales factores de estabilidad social y laboral en la región Sureste.

Ofrecen sueldo inicial de 17 mil pesos mensuales

La convocatoria ofrece un ingreso inicial de 17 mil pesos mensuales libres de impuestos, además de prestaciones de ley, capacitación permanente y posibilidades de desarrollo profesional dentro de la corporación, lo que coloca a esta opción como una alternativa de empleo formal y estable en el municipio.

Requisitos para ingresar a la Policía Municipal

Las autoridades informaron que el proceso de reclutamiento está dirigido tanto a hombres como a mujeres con vocación de servicio y disposición para integrarse a labores de proximidad social y seguridad preventiva.

Entre los requisitos se encuentran tener entre 18 y 35 años, contar con preparatoria terminada, buena condición de salud, cartilla militar liberada y aprobar los exámenes de control y confianza.

Refuerzan seguridad ante crecimiento industrial y habitacional

El fortalecimiento de la corporación forma parte de una estrategia para responder al crecimiento poblacional y a la dinámica industrial de Ramos Arizpe, donde el aumento de zonas habitacionales y productivas exige mayor presencia policial y cobertura territorial.

Dónde solicitar información y registro

Las personas interesadas pueden acudir directamente a la Dirección de Seguridad Pública de Ramos Arizpe para iniciar el registro y entrega de documentación, o bien solicitar información al teléfono 844 180 12 19, donde se detalla cada etapa del proceso de selección y evaluación.

La convocatoria permanece abierta hasta completar los espacios disponibles, por lo que las autoridades recomendaron a los aspirantes iniciar el trámite con anticipación.