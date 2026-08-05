Ramos Arizpe abre oportunidades de estudio para burócratas

El gobierno firmó un convenio con el Centro de Estudios Universitarios San Isidro para facilitar el acceso de trabajadores municipales y sus familias a estudios

Los trabajadores del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe y sus familias contarán con nuevas oportunidades para continuar su formación académica, luego de que el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con el Centro de Estudios Universitarios San Isidro (CEUSI).

El acuerdo permitirá que empleados municipales, así como sus cónyuges, hijas e hijos, puedan acceder a programas de educación media superior, licenciatura y posgrado bajo condiciones preferenciales establecidas entre ambas instituciones.

Como parte del convenio, el Gobierno Municipal difundirá entre su personal la oferta académica de la universidad y brindará la información necesaria para que los interesados conozcan los programas disponibles y puedan incorporarse a ellos.

Por su parte, el CEUSI mantendrá actualizada a la administración municipal sobre su oferta educativa, incluyendo fechas de inicio de cursos, horarios, periodos de inscripción y los beneficios contemplados para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Con este convenio, el Ayuntamiento busca ampliar las alternativas de capacitación y desarrollo profesional de su personal, fortaleciendo la preparación académica de quienes forman parte del servicio público municipal.

El documento fue firmado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino; el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el representante legal del CEUSI, Blas Mario Montoya Duarte; y el director académico de la institución, Marco Antonio López Cortez.