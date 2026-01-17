Ramos Arizpe abre más de 200 vacantes para quienes buscan empleo

Las oportunidades están disponibles mediante la Secretaría de Fomento Económico, instancia que funge como enlace entre empresas locales y personas

En un contexto donde muchas personas buscan incorporarse al empleo formal, Ramos Arizpe concentra actualmente más de 200 vacantes laborales a través de su bolsa de trabajo municipal, con opciones en áreas operativas, técnicas y administrativas.

Las oportunidades están disponibles mediante la Secretaría de Fomento Económico, instancia que funge como enlace entre empresas locales y personas en búsqueda de trabajo.

Los interesados pueden acudir directamente a sus oficinas, ubicadas en la segunda planta de la Unidad Administrativa, en el cruce de Zaragoza y De la Fuente, para conocer requisitos y procesos de contratación.

Entre los perfiles solicitados se encuentran guardias de seguridad, personal de producción, mantenimiento, pintura, auxiliares operativos, control de almacén, monitoreo, marketing y contabilidad, lo que permite atender tanto a quienes cuentan con experiencia previa como a quienes buscan una primera oportunidad laboral.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la generación de empleo es uno de los factores clave para fortalecer la economía local y ofrecer estabilidad a las familias del municipio.

En tanto, el titular de Fomento Económico, Jacobo Zertuche Cedillo, explicó que la bolsa de trabajo se mantiene activa de manera permanente y se actualiza conforme las empresas de la región incorporan nuevas vacantes.

La autoridad municipal invitó a las personas interesadas a acudir directamente para recibir orientación, al tiempo que adelantó que el vínculo con el sector productivo continuará para ampliar las opciones laborales en el corto plazo.