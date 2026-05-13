Ramos Arizpe: 46 años de historia y desarrollo industrial

Hoy la ciudad concentra armadoras automotrices, empresas proveedoras, parques industriales y procesos ligados a manufactura avanzada

Hay ciudades que crecen alrededor de una carretera. Otras alrededor de una fábrica. Ramos Arizpe creció entre ambas cosas, pero también alrededor de historias que terminaron conectando al municipio con algunos de los episodios más importantes de México.

Este 13 de mayo, Ramos Arizpe cumple 46 años de haber sido elevada oficialmente a ciudad. Y aunque hoy es identificado como uno de los principales polos industriales del norte del país, el municipio todavía conserva tradiciones, personajes históricos y dinámicas comunitarias que sobreviven entre parques industriales, avenidas de carga pesada y complejos automotrices.

A 46 años de distancia, la ciudad vive un momento de contraste permanente: mientras nuevas inversiones siguen llegando al corredor industrial y la industria automotriz avanza hacia tecnologías ligadas a la electromovilidad, todavía existen panaderías donde se elabora pan de pulque con recetas heredadas por generaciones y plazas donde continúan reuniéndose familias que han vivido aquí desde antes del boom industrial.

Ese contraste terminó convirtiéndose en parte de la identidad de Ramos Arizpe.

La ciudad que terminó convertida en capital industrial

Mucho antes de que los parques industriales dominaran gran parte del paisaje urbano, Ramos Arizpe era identificado principalmente por sus comunidades rurales, la agricultura, la ganadería y los oficios tradicionales.

La transformación comenzó a acelerarse en la década de los ochenta con la llegada de la entonces planta Chrysler en 1981, hecho que modificó la economía local, detonó el crecimiento urbano y terminó cambiando el rumbo del municipio.

Con el paso de los años, el corredor industrial se expandió hasta convertir a Ramos Arizpe en uno de los motores manufactureros más importantes de Coahuila y del país.

Hoy la ciudad concentra armadoras automotrices, empresas proveedoras, parques industriales y procesos ligados a manufactura avanzada y nuevas tecnologías.

Incluso recientemente, la Universidad Tecnológica de Coahuila comenzó proyectos de capacitación relacionados con conversión de vehículos eléctricos y electromovilidad, reflejo de cómo el municipio busca adaptarse a las nuevas tendencias industriales.

Además, el crecimiento económico sigue atrayendo nuevas inversiones comerciales y manufactureras. En los últimos días fueron inaugurados nuevos proyectos industriales y negocios en distintos sectores de la ciudad, mientras empresas históricas como Stellantis continúan formando parte de la vida económica del municipio desde hace más de cuatro décadas.

Pero el crecimiento industrial también modificó la vida cotidiana. Colonias enteras crecieron alrededor de las plantas, se ampliaron vialidades y miles de familias llegaron desde otros estados atraídas por las oportunidades laborales.

La ciudad dejó de ser solamente un municipio cercano a Saltillo para convertirse en una referencia industrial del noreste mexicano.

Un municipio conectado con la historia nacional

Pero Ramos Arizpe no solamente aparece en mapas industriales. El municipio también carga con un peso histórico poco común para una ciudad de su tamaño.

Aquí nació Miguel Ramos Arizpe, figura considerada el Padre del Federalismo Mexicano y uno de los personajes más influyentes en la construcción política del país tras la Independencia.

Su legado terminó siendo tan representativo que el municipio adoptó su nombre y gran parte de su identidad histórica gira alrededor de su figura.

Décadas después, otra figura ligada a esta tierra llegaría incluso a ocupar la Presidencia de México.

Eulalio Gutiérrez Ortiz, originario de la comunidad de Santo Domingo, asumió la Presidencia provisional del país en 1914, durante uno de los momentos más complejos de la Revolución Mexicana.

Precisamente este año, el Ayuntamiento entregará la Presea Post Mortem en su honor como parte de los festejos por el aniversario de la ciudad.

Pocas ciudades en Coahuila pueden presumir de haber estado ligadas tanto al origen del federalismo mexicano como a uno de los episodios más complejos de la Revolución.

El sabor que sobrevivió al crecimiento industrial

A pesar del ritmo industrial y del crecimiento urbano, Ramos Arizpe todavía conserva elementos que funcionan como símbolos de identidad.

Uno de ellos permanece en su gastronomía.

El tradicional pan de pulque continúa siendo uno de los productos más representativos del municipio y forma parte de una costumbre que ha sobrevivido a generaciones completas.

Panaderías históricas y negocios familiares siguen operando entre barrios y colonias que crecieron junto a la industria.

Este año, precisamente, la ciudad reconocerá con la Presea en Vida 2026 a María de Jesús Aguirre de Saucedo, figura ligada históricamente a la tradicional panadería “El Roble”, uno de los negocios familiares más emblemáticos de Ramos Arizpe.

Los tamales, antojitos regionales y la cocina típica del noreste siguen apareciendo en mercados, plazas y celebraciones locales, manteniendo una relación directa entre comida, memoria familiar y sentido de comunidad.

La ciudad donde todavía conviven dos tiempos distintos

Ramos Arizpe también conserva algo que muchas ciudades industriales perdieron con el paso de los años: la cercanía comunitaria.

Aunque el municipio mantiene crecimiento habitacional, expansión industrial y nuevos proyectos comerciales, todavía existen sectores donde sobreviven dinámicas tradicionales de convivencia.

Las plazas públicas siguen funcionando como punto de reunión, las festividades religiosas continúan marcando parte de la vida social y comunidades rurales como Santo Domingo mantienen rasgos históricos que contrastan con la modernización industrial.

En el primer cuadro de la ciudad todavía permanecen antiguas casonas, templos históricos y calles donde conviven trabajadores industriales, comerciantes, estudiantes y familias que llevan generaciones viviendo en la zona.

Además, los festejos por el 46 aniversario incluyen actividades culturales, artísticas y conmemorativas que buscan mantener viva la memoria histórica del municipio y reconocer a personas, instituciones y sectores que han acompañado su crecimiento.

Esa mezcla entre modernidad industrial y arraigo tradicional terminó convirtiéndose en una de las principales características de Ramos Arizpe.

Entre inversiones y memoria

A sus 46 años como ciudad, Ramos Arizpe vive probablemente una de las etapas más importantes de su historia económica, pero también enfrenta el reto de conservar la identidad que lo hizo crecer antes de convertirse en potencia industrial.

Porque detrás de las inversiones multimillonarias, de las armadoras, de los parques industriales y de las nuevas tecnologías automotrices, todavía existe una ciudad que sigue contándose a través de sus historias familiares, de sus tradiciones y de personajes que dejaron huella incluso fuera de Coahuila.

Ramos Arizpe terminó creciendo entre motores y fábricas, sí, pero también entre panaderías, plazas, barrios antiguos y capítulos que hoy forman parte de la historia de México.