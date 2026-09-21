Quiso llevarse los tomahawks sin pagar y se quedó sin carne asada

Lo que aparentemente sería una compra para una carnita asada terminó de manera muy distinta y los tomahawks no llegaron al asador

Una mujer fue sorprendida cuando presuntamente intentaba abandonar un supermercado ubicado sobre Paseo de la Reforma, en Saltillo, con varios paquetes de carne que no habría pagado.

El personal del establecimiento detectó la situación antes de que pudiera salir y solicitó la intervención de las autoridades para atender el reporte.

Intentaba salir con cortes tipo tomahawk

Entre los productos que llevaba se encontraban cortes de carne tipo tomahawk, por lo que el incidente rápidamente llamó la atención dentro de la tienda.

La señalada habría tomado la mercancía de los exhibidores y posteriormente se dirigió hacia la salida sin pasar por el área de cajas para realizar el pago correspondiente.

Autoridades acudieron al supermercado

Tras el reporte, las autoridades acudieron al supermercado para tomar conocimiento de los hechos y determinar la situación legal de la mujer, mientras los productos fueron recuperados por el establecimiento.

Lo que aparentemente sería una compra para una carnita asada terminó de manera muy distinta y los tomahawks no llegaron al asador.