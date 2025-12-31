Quiere ganarle el paso al tren y provoca accidente

Se recibieron múltiples llamadas de emergencia para solicitar auxilio, ya que se reportaba que el tren había impactado un camión de ruta urbana,

Un saldo de nueve personas lesionadas dejó un accidente en el que estuvo involucrada una unidad de la ruta 7ª en Saltillo, luego de que el chofer intentara ganarle el paso al tren en la colonia panteones, en el cruce de las calles Lerdo de Tejada y Fernando Proal.



Cerca de las 8:30 de la mañana, se recibieron múltiples llamadas de emergencia para solicitar auxilio, ya que se reportaba que el tren había impactado un camión de ruta urbana, y se presumía que había varios lesionados.



Los hechos ocurrieron cuando el chofer, identificado como Julio Rivera, intentó ganarle el paso a la locomotora, a pesar de que los mismos pasajeros le gritaban que no lo hiciera.



Tras el impacto, arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, ambulancias de la Cruz Roja y del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

Varios de los lesionados fueron atendidos en el lugar, mientras que varias más se trasladaron a hospitales de la localidad.

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en el Hospital General de Zona No. 2 se atendió a seis pacientes:

Norma “N”,

Guadalupe Deyanira “N”,

Rosa Velia “N”,

Omar “N”,

Juan Alberto “N”

y Ema “N”

Todos reportados estables, aunque con policontundidos.

A pesar de que resultó lesionado, el conductor Julio Rivera permanecerá en custodia mientras se deslindan responsabilidades.

El Instituto Municipal de Movilidad Sostenible (IMMUS), emitió un comunicado en el que dio a conocer que se cancelará de manera definitiva el tarjetón que acreditaba al chofer de la unidad como operador del transporte público.



También dio a conocer que se citará al propietario de la concesión de la unidad involucrada en el accidente para determinar las sanciones que se le aplicarán, y que se reforzará la vigilancia por parte del equipo de inspectores del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible para prevenir este tipo de situaciones.