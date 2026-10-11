Quiebran vidrio de tienda en Saltillo; investigan a responsables

Una tienda de Bellavista amaneció con el acceso dañado. Los encargados revisarán las cámaras para identificar a los responsables y verificar posibles robos

Con el vidrio de la entrada principal quebrado amaneció una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de las calles Hidalgo y Pedro Aranda, en la colonia Bellavista, en Saltillo.

El incidente generó preocupación entre los encargados del establecimiento, quienes señalaron que no es la primera ocasión en que enfrentan una situación similar.

Así es de acuerdo con los primeros reportes, las cámaras de vigilancia habrían captado a personas que ingresaron al negocio entre las 5:30 y las 6:00 de la mañana.

El material será revisado para identificar a los presuntos responsables y establecer si sustrajeron mercancía o dinero, además de determinar las acciones que podrían emprender ante las autoridades correspondientes.

Durante la cobertura de los hechos, personas que pasaron por el lugar mostraron una actitud agresiva y lanzaron insultos verbales al equipo que realizaba su labor informativa.

Por su parte, los encargados indicaron que verificarán las grabaciones para determinar si quienes aparecen en ellas están relacionados con otros incidentes registrados en el establecimiento