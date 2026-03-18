Queman vehículo de abogado con bomba molotov en Torreón

El hecho quedó registrado en cámaras de videovigilancia, donde se observa a los presuntos responsables cometer el ataque y huir del sitio

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Un vehículo fue incendiado con una bomba molotov durante la madrugada de este martes frente al domicilio del abogado y activista social, Jesús Iván Macías Rodríguez, en un hecho que ya es investigado por autoridades de seguridad.

De acuerdo con la denuncia, el ataque ocurrió a las 4:52 de la madrugada, cuando dos individuos con vestimenta oscura llegaron al lugar y, tras romper el vidrio del automóvil, arrojaron un artefacto incendiario que provocó el fuego.

El incidente quedó registrado en cámaras de videovigilancia, donde se observa a los presuntos responsables cometer el ataque y huir del sitio.

Según la información proporcionada, el abogado es identificado como militante afín al partido Morena en Coahuila, y se señala que el atentado ocurrió en el exterior de su vivienda, donde se encontraba su familia.

El hecho dejó daños materiales en el vehículo, sin que se reporten personas lesionadas.

Por medio de sus redes sociales, simpatizantes de Morena, solicitaron la intervención de autoridades estatales y federales para esclarecer lo ocurrido, así como el análisis de cámaras cercanas para dar con los responsables.

Hasta el momento, autoridades no han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso, mientras continúan las investigaciones.