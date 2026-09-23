Queman contenedor de basura y residuos en drenaje de Ramos Arizpe

Protección Civil atendió durante la noche dos incendios, uno en un contenedor metálico de la colonia Analco y otro debajo del puente Telmex

Dos incendios de basura registrados durante la noche del lunes movilizaron a elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, uno en un contenedor metálico de la colonia Analco y otro debajo del llamado puente Telmex.

Francisco Sánchez, director de Protección Civil de Ramos Arizpe, informó que en el primer caso, vecinos reportaron que personas desconocidas, presuntamente jóvenes del sector, prendieron fuego a un contenedor ubicado en el cruce de bulevar Analco y Federalismo.

Las llamas consumieron basura diversa acumulada en el interior, por lo que la cisterna 415 acudió al punto y controló por completo el incendio.

Horas después, la misma unidad atendió otro reporte debajo del puente Telmex, ubicado en el cruce de bulevar Miguel Ramos Arizpe y bulevar del Valle.

En ese sitio se quemó principalmente basura acumulada en un drenaje pluvial, lo que obligó a realizar maniobras para evitar que el fuego se propagara.

En ninguno de los dos hechos se reportaron personas lesionadas. Protección Civil mantiene vigilancia sobre este tipo de incidentes, debido al riesgo de que la quema intencional de residuos alcance infraestructura urbana o genere afectaciones adicionales en zonas de tránsito.