Quedan pocos espacios para formar parte de la Policía de Saltillo

A partir de la próxima semana, quienes hayan completado su registro comenzarán con una etapa de preevaluación, seguida de entrevistas y diferentes exámenes

La Academia de Policía de Saltillo mantiene abierta la recepción de documentos para hombres y mujeres interesados en convertirse en cadetes, aunque ya quedan pocos lugares disponibles.

A partir de la próxima semana, quienes hayan completado su registro comenzarán con una etapa de preevaluación, seguida de entrevistas y diferentes exámenes.

Convocatoria contempla 50 nuevos elementos

La convocatoria busca integrar a 50 nuevos elementos y está dirigida a personas de 18 a 40 años, con nacionalidad mexicana, preparatoria terminada, sin antecedentes de procesos penales por delitos dolosos y con buen estado de salud.

Entre las prestaciones se contempla un sueldo de 18 mil pesos mensuales libres, servicio médico y de pensiones, posibilidades de ascenso dentro de la corporación y acceso a Infonavit.

¿Dónde pueden entregarse los documentos?

Los interesados todavía pueden entregar su documentación en la Academia de Policía, ubicada en carretera Saltillo-Torreón 4140, colonia San José; también en el Servicio Estatal del Empleo los lunes y jueves, o en la Junta de Reclutamiento Municipal los martes y miércoles. Para mayores informes están disponibles los teléfonos 844-412-6436 y WhatsApp 844-100-9434.