Queda prensado en choque de transporte en Ramos Arizpe

La Cruz Roja trasladó al conductor herido en la pierna luego de la colisión registrada antes del cruce con Nazario Ortiz Garza.

Un accidente entre un camión de plataforma y una unidad de transporte de personal dejó como saldo al operador de esta última lesionado y atrapado dentro de la cabina, luego de que una de sus piernas quedara prensada tras el choque.

Los hechos se registraron minutos antes de las 7 de la mañana sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en los carriles que conducen hacia Ramos Arizpe, antes de llegar al cruce con Nazario Ortiz Garza.

Maniobra vial e impacto de la unidad

De acuerdo con los primeros reportes, Jesús Hernández Leija, de 31 años, conducía un camión de plataforma que salió de una empresa y realizó una maniobra para dirigirse hacia Nazario Ortiz Garza, sin ceder el paso a una camioneta de transporte de personal.

El conductor de esta última unidad, identificada con placas A 88941 C, no pudo esquivar el camión y terminó impactándose, dejando atrapado a su operador, Víctor Alfonso Lozano Cabello, de 34 años.

Rescate hidráulico y atención médica

Ante la situación, acudieron elementos de Bomberos, quienes utilizaron equipo hidráulico para liberar la pierna izquierda del trabajador, mientras paramédicos de la Cruz Roja acudieron para realizar el traslado.

Después de varios minutos de maniobras, el operador fue extraído y recibió la inmovilización de la extremidad afectada. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia de la Cruz Roja a las instalaciones hospitalarias para su valoración y atención médica.