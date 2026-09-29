Queda motociclista lesionado tras choque en la Bellavista

El conductor de la unidad ligera omitió hacer alto en un cruce de la zona urbana, provocando el impacto contra un automóvil particular.

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este lunes luego de participar en un accidente vial ocurrido en un cruce de la colonia Bellavista, donde terminó impactándose contra un automóvil.

El percance ocurrió en la intersección de las calles Julio Cervantes y Ayuntamiento, cuando Antonhy Miguel Soto López, de 32 años, se desplazaba a bordo de una motocicleta por Julio Cervantes.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el motociclista viajaba acompañado y, al llegar al cruce con Ayuntamiento, continuó su marcha sin realizar el alto correspondiente.

En ese momento se produjo el impacto contra un Fiat Uno con placas de circulación FJE 884 D, conducido por Romel Iván Juárez Ramírez, de 46 años, quien circulaba hacia la calle Pedro Aranda.

Tras la colisión, testigos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia mediante el número de emergencia 911. La acompañante del motociclista presentó una lesión en la nariz, pero decidió retirarse del lugar por sus propios medios.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al conductor de la motocicleta, quien presentó lesiones a consecuencia del accidente. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.