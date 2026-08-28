Queda lesionado tras ser embestido por moto en lateral

La víctima presentó golpes y aliento alcohólico tras el impacto de la motocicleta al momento de dirigirse hacia una farmacia.

Un hombre de 31 años resultó lesionado luego de ser atropellado por una motocicleta la mañana de este jueves sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, en dirección a Mariano Abasolo.

El accidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana, entre las calles Nava y Sierra Mojada. Uriel Alejandro López Rodríguez intentaba cruzar la vialidad para acudir a una farmacia cuando fue alcanzado por la motocicleta.

El conductor, identificado como Ashaam Ismael, de 22 años, señaló que el peatón cruzó corriendo por debajo del puente peatonal y no pudo evitarlo. La unidad involucrada era una motocicleta Veloci.

Tras el impacto, Uriel Alejandro quedó sobre la vialidad y presentó diversos golpes. Paramédicos acudieron al lugar y posteriormente lo trasladaron a la Cruz Roja para recibir atención médica; su estado fue reportado como estable. También se informó que presentaba aliento alcohólico.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento y detuvieron al motociclista, quien quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal mientras se da seguimiento al estado de salud del peatón.