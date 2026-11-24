Una joven de 18 años quedó grave tras ser embestida por un Volkswagen Gol en Pedro Ampudia y Miguel Negrete; el conductor escapó sin auxiliarla.

Una joven de 18 años permanece hospitalizada en estado grave, luego de ser atropellada por el conductor de un automóvil Volkswagen Gol, quien presuntamente no respetó la luz roja del semáforo y escapó del lugar sin auxiliarla. La víctima fue trasladada de emergencia a la Clínica 2 del IMSS, donde su estado de salud fue reportado como reservado.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:30 horas, cuando el automovilista circulaba de norte a sur por la calle Pedro Ampudia y, al llegar al cruce con Miguel Negrete, presuntamente ignoró la señal del semáforo y embistió a la peatona, identificada como Emily Yamileth Luna Sánchez.

Debido a la fuerza del impacto, la joven salió proyectada hacia un costado y, de acuerdo con los primeros reportes, habría quedado debajo del vehículo. El conductor realizó una maniobra de reversa y posteriormente aceleró para retirarse del sitio, sin detenerse a prestar ayuda.

Huida y abandono del vehículo en Santos Degollado

La huida continuó hasta la calle Santos Degollado, donde el presunto responsable dejó estacionado el Volkswagen Gol, acomodado entre otros vehículos que se encontraban en el sector con motivo de los festejos de la parroquia de Cristo Rey. Después descendió de la unidad y escapó a pie.

Atención de emergencias e investigación vial

Al lugar del atropellamiento acudieron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos, así como personal del cuerpo de Bomberos, quienes realizaron la valoración de la lesionada y coordinaron su traslado en código rojo a la Clínica 2 del IMSS, donde quedó bajo atención médica.

Por estos hechos, los familiares de Emily Yamileth deberán acudir ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para presentar la denuncia correspondiente y solicitar la apertura de una carpeta de investigación que permita identificar y localizar al conductor que abandonó el automóvil y huyó tras el accidente.