Queda en duda graduación de kínder por conflicto con palapa

Un encarago del inmueble ofreció devolver el dinero entregado, argumentando que la renta se había pactado en un precio demasiado bajo.

Padres de familia del jardín de niños Felipa Rodríguez Valdés, ubicado en el sector conocido como Rincón de los Pastores, al sur poniente de Saltillo, denunciaron un presunto incumplimiento por parte de los responsables de la palapa La Escondida, luego de que, pese a existir un contrato firmado para la celebración de la graduación de los menores por un costo de 3 mil 500 pesos, este martes les informaron que el precio real era de 6 mil pesos y que no respetarían el acuerdo previamente establecido.

De acuerdo con los afectados, incluso ya habían entregado un anticipo de mil 500 pesos y contaban con el contrato firmado cuando acudieron al lugar para que los pequeños realizaran el ensayo de su ceremonia de graduación, programada para el próximo jueves. Sin embargo, señalaron que la persona encargada del inmueble les ofreció devolver el dinero entregado, siempre y cuando le regresaran el contrato, argumentando que la renta se había pactado en un precio demasiado bajo. Mientras tanto, los niños permanecieron afuera del lugar sin poder ingresar para preparar el evento.

La situación generó preocupación entre los padres de familia, quienes comenzaron a buscar una sede alterna para evitar que la ceremonia de graduación de los pequeños se viera afectada. El caso ha provocado diversas reacciones, ya que los inconformes sostienen que existía un contrato vigente y un anticipo entregado, por lo que consideran que el acuerdo debió respetarse. En todo caso, serán las autoridades competentes las que determinen si existe alguna responsabilidad legal derivada del presunto incumplimiento.

Tras darse a conocer esta situación a través de Info Siete Coahuila, la historia dio un giro positivo. Los propietarios de otra palapa ubicada en el mismo sector decidieron apoyar a las familias y les ofrecieron gratuitamente sus instalaciones para que los niños puedan celebrar su graduación sin contratiempos. No obstante, los padres de familia adelantaron que analizan emprender acciones legales contra los responsables de La Escondida, al considerar que existe un contrato firmado que respalda el acuerdo original, por lo que este caso aún podría tener consecuencias legales.