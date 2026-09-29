Queda conductor prensado tras choque en carretera a Zacatecas

Elementos de auxilio rescataron al automovilista con equipo hidráulico luego de impactarse contra un camión de transporte urbano.

Un hombre tuvo que ser rescatado del interior de un automóvil después de quedar prensado tras chocar por alcance contra un camión de la ruta urbana K6, sobre la carretera a Zacatecas, a la altura del rastro, en el acceso a Saltillo.

El accidente movilizó a elementos del cuerpo de Bomberos de tres estaciones, además de personal de la Policía Municipal y Policía del Estado, quienes acudieron para atender la emergencia y realizar las labores de rescate.

El conductor fue identificado como Diego Alexis Aguirre, de 27 años, quien manejaba un Chevrolet Chevy con dirección hacia Saltillo. De acuerdo con los primeros reportes, aparentemente se quedó dormido mientras conducía y terminó impactándose contra el camión.

Familiares señalaron que Diego había salido del ejido Santa Teresa y se dirigía hacia Saltillo para comprar mercancía destinada a la elaboración de tortillas de harina cuando ocurrió el accidente.

El operador del transporte explicó que se encontraba detenido debido a una falla mecánica y que había orillado el camión lo más posible cuando ocurrió el impacto. Debido a que el conductor del Chevy quedó atrapado, los bomberos utilizaron equipo hidráulico para abrir espacio y poder extraerlo, maniobra que tomó alrededor de 30 minutos.

Una vez liberado, Diego Alexis fue entregado a los paramédicos y trasladado en una ambulancia de Bomberos al Hospital General. Las autoridades permanecieron en el sitio para realizar las diligencias y determinar las circunstancias del accidente; el conductor del camión fue detenido de manera preventiva mientras la autoridad competente establece las responsabilidades.