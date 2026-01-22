Puntos Violeta atendieron más de 200 llamados en Coahuila

Actualmente, hay 600 Puntos Violeta en el estado, los cuales funcionan como sitio seguro de primer contacto para mujeres que atraviesan una situación de riesgo

Aunque los Puntos Violeta en Coahuila registraron más de 200 llamados de auxilio durante el último año, menos de 20 casos correspondieron a situaciones de violencia física o psicológica en curso, lo que refleja que estos espacios se han consolidado principalmente como una puerta de acceso a orientación legal, psicológica y acompañamiento institucional, informó la secretaria de las Mujeres, Mayra Lucila Valdés González.

La funcionaria explicó que actualmente operan más de 600 Puntos Violeta en todo el estado, los cuales funcionan como sitios seguros de primer contacto para mujeres que atraviesan una situación de riesgo, conflicto familiar o requieren asesoría especializada.

Detalló que la mayoría de las solicitudes atendidas estuvieron relacionadas con orientación legal, como procesos de divorcio, dudas sobre patria potestad, búsqueda de atención psicológica o acompañamiento jurídico, y no necesariamente con emergencias de violencia activa.

Los casos fueron canalizados a la red estatal de atención, integrada por 19 Centros LIBRE, seis Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, así como al programa de Abogadas de las Mujeres, una estrategia federal implementada en Coahuila que brinda asesoría legal personalizada y acompañamiento ante juzgados o denuncias formales.

Valdés González subrayó que, si bien los casos de violencia directa representan un porcentaje menor, el objetivo es reducir aún más los incidentes de violencia familiar, mediante atención temprana, cercanía institucional y redes comunitarias de apoyo.

En cuanto a la expansión del programa, adelantó que no existe un techo definido, pero la meta es superar los mil Puntos Violeta en Coahuila, con el fin de que cada vez más mujeres cuenten con un espacio cercano donde recibir atención profesional inmediata por parte de trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas.