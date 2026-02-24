Pueblos Mágicos de Coahuila se declaran listos para Semana Santa

Autoridades municipales subrayaron que la prioridad en cada uno de los destinos es salvaguardar la integridad de las familias

Con el inicio del periodo vacacional, los Pueblos Mágicos de Coahuila afinan detalles para recibir a miles de visitantes durante Semana Santa.

En Parras de la Fuente, considerado uno de los destinos más visitados del estado, el alcalde Fernando Orozco informó que ya se encuentran preparados para brindar una estancia segura y ordenada a quienes elijan este municipio para descansar y disfrutar de sus atractivos turísticos.

Refuerzan operativos de seguridad en Parras

El edil destacó que se han coordinado acciones preventivas y operativos especiales para garantizar la tranquilidad de turistas y habitantes, reforzando la presencia de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia.

Señaló que la expectativa es positiva, ya que año con año Parras registra una alta afluencia durante esta temporada.

General Cepeda prepara actividades para visitantes

Por su parte, en General Cepeda también se preparan diversas actividades para atender a los visitantes que arriban en estas fechas.

Autoridades municipales subrayaron que, más allá de la oferta turística y cultural, la prioridad en cada uno de los destinos es salvaguardar la integridad de las familias, consolidando así una Semana Santa segura en todos los Pueblos Mágicos de la entidad.