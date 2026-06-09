Publican resultado de asignación de escuelas para ciclo 2026-2027

La Secretaría de Educación habilitó durante este lunes la publicación de resultados del proceso de preinscripciones realizado en febrero

Miles de familias de Coahuila podrán consultar a partir de este lunes 8 de junio la escuela asignada para sus hijas e hijos que ingresarán a educación básica durante el ciclo escolar 2026-2027, informó la Secretaría de Educación del Estado.

La dependencia estatal habilitó desde las 9:00 horas la publicación de resultados del proceso de preinscripciones realizado en febrero, permitiendo a madres, padres y tutores conocer el plantel donde continuarán sus estudios los alumnos y dar seguimiento a los trámites de inscripción.

La consulta puede realizarse a través del portal oficial www.inscripciones.org, donde será necesario ingresar la CURP del estudiante y la clave RICE o matrícula escolar que aparece en el comprobante de preinscripción.

Con esta etapa concluye uno de los procesos más importantes de planeación educativa en la entidad, ya que permite distribuir la matrícula escolar para el próximo ciclo y garantizar espacios en los distintos niveles de educación básica.

La Secretaría de Educación recomendó a las familias revisar oportunamente los resultados y mantenerse atentas a los procedimientos que cada escuela establezca para formalizar la inscripción de los alumnos.

La asignación de planteles forma parte de la estrategia estatal para organizar el inicio del ciclo escolar 2026-2027 y asegurar la atención de la demanda educativa en las diferentes regiones de Coahuila.