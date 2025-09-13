Psicólogas comparten consejos para mantener el interés escolar

Las psicólogas señalaron que es importante que los alumnos establezcan objetivos claros y realistas en cada materia, además de crear rutinas de estudio

Especialistas en psicología educativa dieron a conocer algunos consejos para que los estudiantes conserven la motivación durante el ciclo escolar y sepan cómo enfrentar los momentos en los que no logran las calificaciones que esperan.

Las psicólogas señalaron que es importante que los alumnos establezcan objetivos claros y realistas en cada materia, además de crear rutinas de estudio que les permitan organizar mejor su tiempo.

Agregaron que realizar pausas activas y buscar métodos de aprendizaje dinámicos, como resúmenes gráficos o debates en clase, puede ayudar a mantener el interés.

Respecto a la frustración que genera no obtener la nota deseada, las especialistas recomendaron a los jóvenes evitar compararse con sus compañeros y reconocer sus avances personales.

Destacaron que equivocarse o reprobar un examen no debe asumirse como un fracaso, sino como una oportunidad para identificar áreas de mejora.

“Lo más importante es que los estudiantes recuerden que una calificación no define su capacidad ni su valor personal”, expresaron.

Asimismo, aconsejaron a los padres acompañar a sus hijos en el proceso escolar con comprensión, escucharlos y reforzar la idea de que el esfuerzo constante tiene un impacto positivo en el aprendizaje.

Alumnos también compartieron cómo aplican estas recomendaciones en su día a día.

“Antes me frustraba mucho cuando no sacaba la calificación que esperaba, pero ahora trato de ver qué fue lo que me faltó y cómo puedo mejorar para la próxima”, comentó Mariana, estudiante de secundaria.

Por su parte, Carlos, alumno de preparatoria, dijo que le ha funcionado establecer horarios fijos: “Me ayuda tener una rutina para no dejar todo al último. Cuando logro cumplir mis propios objetivos, me siento más motivado”.

Padres de familia coincidieron en que el acompañamiento emocional es clave.

“Yo trato de recordarle a mi hija que lo más importante es que aprenda, no solo la calificación. Cuando se equivoca, le digo que lo vea como una lección para avanzar”, mencionó Laura Rodríguez, madre de familia.

Con estos consejos, especialistas y padres buscan reforzar la idea de que el aprendizaje es un proceso continuo, en el que la motivación y la perseverancia resultan fundamentales para el éxito académico.