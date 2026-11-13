Prueban 75 empresas de Coahuila nuevos turnos laborales

Canacintra Coahuila Sureste estima que cerca de la mitad de sus empresas ya realiza pruebas para reorganizar horarios y mejorar la productividad.

Alrededor de 75 empresas industriales vinculadas a Canacintra Coahuila Sureste ya realizan pruebas piloto para reorganizar sus turnos laborales, con el objetivo de absorber la primera reducción de dos horas de la jornada semanal sin recurrir a contrataciones adicionales ni incrementar significativamente sus costos de operación.

Arturo Reveles, presidente del organismo empresarial, informó que aproximadamente el 50 por ciento de un grupo de entre 100 y 150 compañías grandes y tractoras ha comenzado a implementar estos ejercicios. La cámara agrupa a cerca de 500 socios, entre empresas de distintos tamaños y sectores productivos.

El dirigente explicó que el avance se ha acelerado a partir de los diálogos sobre la reforma laboral impulsados por la Secretaría del Trabajo y los organismos de representación empresarial y laboral, lo que ha llevado a más compañías a solicitar orientación para modificar sus esquemas de operación.

Esquemas operativos y casos de referencia

Entre las alternativas que analizan las empresas se encuentran la redistribución del personal, la modificación de jornadas de cuatro días de trabajo por tres de descanso, la reorganización de dos o tres turnos y los ajustes en tiempos destinados a comidas y actividades que actualmente reducen la capacidad productiva.

Reveles señaló que la primera disminución de dos horas podría absorberse mediante estas adecuaciones internas, sin necesidad de incorporar trabajadores adicionales, aunque reconoció que las siguientes etapas de la reducción representarán desafíos mayores para las plantas.

Como referencia, mencionó el modelo desarrollado por Borg Warner, donde la reorganización de turnos permitió liberar el sábado como día de descanso en determinadas operaciones y, de acuerdo con lo expuesto durante el encuentro empresarial, mejorar la productividad en un 10 por ciento.

Acompañamiento institucional y planeación

El presidente de Canacintra consideró que una mejor distribución de los descansos también puede contribuir a la motivación del personal y al aprovechamiento de la capacidad instalada, particularmente en actividades manufactureras y de autopartes.

La cámara, a través de su comité de sueldos y salarios, ofrece orientación a sus afiliados para identificar esquemas de turnos compatibles con la legislación laboral, especialmente en lo relacionado con jornadas ordinarias y pagos de tiempo extraordinario.

Reveles agregó que otras empresas todavía se encuentran en la etapa de planeación y deberán definir sus ajustes operativos para comenzar la transición hacia jornadas más cortas, con la expectativa de mantener sus niveles de producción y empleo.