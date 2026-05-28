Proyecto ferroviario podría afectar viviendas en Ramos Arizpe

El edil señaló que actualmente autoridades federales, estatales y municipales continúan evaluando el impacto urbano de la obra

Al menos cuatro viviendas ubicadas cerca de la futura estación del tren de pasajeros en Ramos Arizpe podrían resultar afectadas por el desarrollo del proyecto ferroviario, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil señaló que actualmente autoridades federales, estatales y municipales continúan evaluando el impacto urbano de la obra, particularmente en zonas habitadas cercanas al derecho de vía.

“Todavía no tenemos el diagnóstico final, pero nos han dicho que probablemente sean cuatro casas”, indicó.

Analizan impacto urbano cerca de futura estación

Las posibles afectaciones se localizarían en sectores cercanos a la estación proyectada detrás de la Presidencia Municipal, donde ya se realizan reuniones técnicas virtuales para determinar el alcance de la obra.

Gutiérrez Merino explicó que algunas propiedades podrían presentar afectaciones parciales en bardas o patios, aunque no descartó que en ciertos casos sea necesaria la demolición total de viviendas.

El alcalde confirmó que actualmente las casas señaladas se encuentran habitadas y adelantó que personal encargado del proyecto realizará inspecciones individuales para definir cada situación.

Autoridades plantean compensaciones para familias afectadas

Asimismo, señaló que las personas afectadas recibirían alternativas como reposición de vivienda o compensaciones económicas, dependiendo del nivel de impacto que determine el estudio técnico.

“Lo que menos queremos es generar un problema social con esas personas”, expresó.

El presidente municipal reconoció además que parte de las viviendas se encuentran asentadas dentro del derecho de vía ferroviario, situación que también deberá revisarse dentro del proceso de regularización y ejecución de la obra.

Indicó que el proyecto será desarrollado en coordinación entre Federación, Estado y Municipio, con el objetivo de atender tanto el avance de la infraestructura como las necesidades de las familias que pudieran resultar afectadas.