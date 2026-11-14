Proyectan modernización de campo de béisbol en Arteaga

El proyecto impulsado por Jorge Alberto Jiménez Flores y la alcaldesa contempla la rehabilitación integral de gradas, baños y fachada.

Con una remodelación integral arrancaron los trabajos de rehabilitación del Parque de Béisbol Dr. Rafael Cepeda de la Fuente, ubicado en la cabecera municipal de Arteaga, inmueble que cuenta con más de 40 años de historia y que será modernizado para ofrecer mejores condiciones a jugadores y aficionados. Jorge Alberto Jiménez Flores, síndico de Mayoría y uno de los impulsores de este proyecto, destacó que la obra representa un beneficio importante para el municipio, al tratarse de una tierra con gran tradición beisbolera.

Modernización de instalaciones y proyecciones

El proyecto contempla la instalación de pasto sintético, adecuaciones en el terreno de juego, rehabilitación de baños, vestidores y oficinas, así como la renovación de gradas y fachada. Jiménez Flores adelantó que existen posibilidades de preparar una inauguración especial para el próximo año, con algunas sorpresas, y dejó entrever que el parque podría estar listo para coincidir con el arranque de la próxima temporada de la Liga Mexicana de Béisbol.

Coordinación institucional y respaldo empresarial

La rehabilitación es resultado de las gestiones del Ayuntamiento encabezado por la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, en coordinación con Jorge Alberto Jiménez y el respaldo de la empresa DAVISA, dirigida por Víctor Mohamar, que aportó recursos para concretar el proyecto. Con esta intervención se busca recuperar uno de los espacios deportivos más representativos de Arteaga y fortalecer la práctica del béisbol entre las nuevas generaciones.