Proyectan hasta 15 rutas gratuita entre Ramos Arizpe y Saltillo

Las autoridades de movilidad definieron el trazo y operación para la nueva ruta intermunicipal gratuita entre Ramos Arizpe y Saltillo, la cual llegará hasta 15 unidades circulando por corredores clave de ambas ciudades.

Tras una reunión con responsables del transporte en Saltillo, el director de Movilidad de Ramos Arizpe, Juan Alberto García Leija, informó que las unidades conectarán el bulevar V. Carranza con el Miguel Ramos Arizpe con, para luego retornar por el bulevar Manuel Acuña hasta Plan de Guadalupe, recorrer el tramo que llega hacia Los Pinos y finalmente trasladarse de regreso al sur de Saltillo.

Como se recordará el proyecto de la ruta intermunicipal gratuita, entre Ramos Arizpe y Saltillo fue adelantado originalmente por el gobernador Manolo Jiménez Salinas como parte de un sistema de transporte público que conecte zonas escolares, industriales y residenciales de ambas ciudades, con una presentación oficial prevista para octubre.

Este servicio intermunicipal complementará la ruta estudiantil gratuita ya operativa en Ramos Arizpe, y aspira a aliviar el presupuesto de traslado para miles de usuarios, incluso conectándose hasta la zona universitaria de Arteaga.