Proyecta Coahuila adquirir más cámaras de videovigilancia

Por: Irene Zapata 26 Marzo 2026, 13:55 Compartir

El fiscal de Coahuila puntó que el mantenimiento de los sistemas de videovigilancia es permanente, y la renovación de los equipos es necesaria

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, dijo que el Gobierno de Coahuila tiene proyectada la adquisición de cámaras de última generación, que serán instaladas sobre todo en los municipios pequeños. “Son cámaras de primer mundo, pero además se les va a dar prioridad a municipios chiquitos: Progreso, Hidalgo, Candela… ayer que estábamos con el alcalde de Candela. Candela está a menos de 50 kilómetros de Lampazos, Nuevo León”, dijo el fiscal. “Lampazos es un terreno hostil, todo eso va a estar lleno de cámaras al C4 de la Secretaría de Seguridad Pública, nos va ayudar a tener ojos en todos lados”, agregó Fernández Montañez. Apuntó que el mantenimiento de los sistemas de videovigilancia es permanente, y la renovación de los equipos es necesaria para seguir fortaleciendo el tema de seguridad, y por ello el gobernador Manolo Jiménez está por anunciar una inversión importante para ello. “Aquí la premisa es: donde no hay una patrulla, hay una caseta; donde no hay una caseta, hay una cámara, y donde no hay una cámara, hay un ciudadano con los grupos de seguridad que nos está reportando”.