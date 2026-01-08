Provocará frente frío 27 posibles nevadas en Coahuila

El sistema frontal ya se encuentra en el noroeste del país y comenzará a impactar directamente a Coahuila durante el viernes

El frente frío número 27 de la temporada ingresará a Coahuila a partir de este viernes, lo que provocará un descenso en las temperaturas, así como lluvias y la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas, informó el subsecretario de Protección Civil del Estado, Ramiro Durán.

De acuerdo con el pronóstico, el sistema frontal ya se encuentra en el noroeste del país y comenzará a impactar directamente a Coahuila durante el viernes, cuando se registre la baja más significativa de temperaturas.

La combinación de humedad y aire frío podría generar condiciones invernales en la Sierra de Arteaga, donde históricamente se presentan este tipo de fenómenos.

El funcionario explicó que, hasta el momento, no se tiene previsto un descenso por debajo de los 0 grados centígrados en zonas urbanas como Saltillo o Torreón, por lo que no existe una alerta en relación al regreso a clases previsto para el próximo lunes 12 de enero.

No obstante, señaló que se mantiene una coordinación permanente con la Secretaría de Educación, a fin de reaccionar oportunamente ante cualquier cambio en las condiciones climatológicas.

En cuanto a las carreteras, Durán indicó que se reforzará la vigilancia y coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, especialmente en tramos de alta circulación y zonas serranas, para atender de manera inmediata cualquier cierre o incidente que pudiera presentarse a causa de las condiciones adversas.

El subsecretario destacó que, durante la reciente temporada invernal y el periodo vacacional, Coahuila cerró con saldo blanco, sin defunciones por hipotermia, intoxicación por monóxido de carbono o accidentes relacionados con pirotecnia, resultado del trabajo preventivo y los operativos implementados en coordinación con los municipios.

Protección Civil reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, extremar precauciones ante el descenso de temperaturas y seguir las recomendaciones, especialmente en comunidades rurales y zonas de mayor vulnerabilidad.