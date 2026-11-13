Provoca propietario incendio en domicilio de calle Tamazula

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron a la colonia Ampliación María de León para controlar las llamas y evitar su propagación cercana.

Elementos del cuerpo de Bomberos atendieron un incendio registrado en la segunda planta de una vivienda ubicada en la calle Tamazula, en la colonia Ampliación María de León.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría sido provocado por Noé Pecina, propietario del inmueble, quien presuntamente inició el siniestro y después abandonó el lugar.

Familiares y conocidos señalaron que el hombre enfrenta problemas de adicción y que, antes de retirarse, también hizo un agujero en una de las paredes y el piso del domicilio.

Intervención de emergencias y petición vecinal

Al percatarse del incendio, se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia, quienes acudieron para combatir las llamas y evitar que se extendieran a otras áreas.

Personas cercanas al propietario mencionaron que no sería la primera ocasión en que provoca un incendio dentro de la vivienda.

Ante esta situación, vecinos solicitaron la intervención de las autoridades para localizar y detener al hombre, pues temen que pueda ocurrir un incidente de mayores consecuencias.