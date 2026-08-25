Provoca pipa de gas fuerte incendio en refresquera

Un trabajador sufrió quemaduras graves tras incendiarse una pipa de gas en el centro de distribución de una refresquera.

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este lunes en un centro de distribución de una refresquera, luego de que un incendio alcanzara un montacargas, otra unidad y una pipa surtidora de gas, generando riesgo de una explosión.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17:00 horas, por lo que el inmueble tuvo que ser desalojado mientras elementos de Bomberos y cuerpos de auxilio trabajaban para controlar las llamas y enfriar las unidades involucradas.

Dos trabajadores de la empresa de gas resultaron afectados. Uno de ellos, identificado como Cristino, sufrió quemaduras de tercer grado en brazos, piernas y rostro, por lo que fue atendido por paramédicos de Cruz Roja y posteriormente trasladado a la Clínica 6 del IMSS.

La emergencia se complicó cuando una fuerte llamarada se elevó sobre las instalaciones, aumentando el riesgo debido a la presencia de la pipa de gas. Bomberos realizó labores de sofocamiento y enfriamiento para evitar que el fuego se propagara.

En las labores de apoyo participaron pipas municipales, una nodriza y personal de Casa Madero, quienes proporcionaron agua para contribuir al control del incendio.

De manera preliminar, se investiga si el fuego se originó durante el abastecimiento de gas de los montacargas. Sin embargo, serán los peritajes correspondientes los que determinen las causas exactas del siniestro.

Hasta el momento, no se reportan víctimas mortales.