Provoca fuga de agua hundimientos en cuatro viviendas

Cuatro viviendas presentan hundimientos y grietas por una presunta fuga oculta de agua en Ramos Arizpe. Vecinos reportaron el problema desde hace 15 días

Al menos cuatro viviendas de la colonia Fidel Velázquez presentan hundimientos, cuarteaduras y daños estructurales que vecinos atribuyen a una probable fuga subterránea de agua localizada en el cruce de las calles Artículo 123 y Esteban Vaca Calderón.

La problemática obligó este lunes al alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, a acudir personalmente al sector para revisar los daños y supervisar los trabajos de localización y reparación de la fuga.

Durante una transmisión realizada en sus redes sociales, el edil se comprometió a apoyar a las familias afectadas con la reparación de los daños en sus viviendas, una vez que sea corregido el problema en la red de agua.

Vecinos aseguraron que la fuga había sido reportada desde días atrás, pero los daños comenzaron a hacerse más evidentes conforme el terreno fue cediendo.

Cecilia Sánchez, una de las habitantes afectadas, señaló que el problema tiene alrededor de 15 días desde que comenzaron a observar las primeras cuarteaduras.

“Lo reportamos cuando empezamos a ver las cuarteaduras, pero no habían venido. Ya empezamos a hacer presión y fuimos con el alcalde”, relató.

La vecina explicó que inicialmente se tenían identificadas tres casas con daños, aunque posteriormente una cuarta familia ubicada frente a los primeros domicilios afectados también reportó afectaciones.

Entre los daños visibles se encuentran grietas en paredes, banquetas hundidas, deformaciones en pisos y movimientos en la estructura de algunas viviendas.

En una de las casas, el deterioro avanzó en cuestión de días hasta provocar que una abertura en el muro permitiera observar hacia el exterior.

Priscila Zertuche, otra de las afectadas, explicó que las grietas comenzaron a crecer rápidamente durante la última semana.

“Cada día se abría más. Anoche andábamos guardando cosas para poder salir de aquí porque dijimos que ya no era un lugar seguro”, señaló.

Agregó que el movimiento también afectó una puerta de la vivienda, que comenzó a presentar dificultades para abrir debido al aparente descuadre de la estructura.

Los vecinos señalaron que superficialmente la fuga no era evidente, pero el agua habría estado desplazándose bajo el pavimento y el subsuelo, provocando humedad y pérdida de estabilidad del terreno.

En la calle también se observa un hundimiento considerable, situación que había comenzado a dificultar el paso de vehículos.

Tras la visita del alcalde, personal municipal y del organismo operador de agua comenzó a realizar sondeos para determinar el punto exacto de la fuga y establecer el alcance de las afectaciones.

Gutiérrez Merino informó a las familias que primero deberá repararse la fuga y estabilizarse el terreno para posteriormente evaluar las obras necesarias en cada vivienda. De acuerdo con los testimonios de las afectadas, el alcalde les aseguró que el municipio apoyará con las reparaciones que sean necesarias y que se revisarán alternativas estructurales para reforzar las casas.

Los habitantes también plantearon al edil otro problema de la zona: el paso constante de tráileres, camiones de transporte de personal y otras unidades pesadas, que consideran puede contribuir al deterioro de las calles y viviendas.

Así mismo, el alcalde se comprometió a revisar la circulación de este tipo de vehículos por el sector. Mientras continúan los trabajos para localizar y reparar la fuga, Protección Civil realizó una revisión de las viviendas y, de acuerdo con los testimonios, determinó hasta el momento que permanecen habitables.

Las familias, sin embargo, mantienen preocupación por el avance de las grietas y los hundimientos, debido a que aseguran que los daños han aumentado de manera visible en los últimos días.