Comunidades serranas amanecieron cubiertas de escarcha tras el descenso de las temperaturas provocado por el frente frío número 8

El frente frío número 8 provocó la primera helada de la temporada invernal en la Sierra de Arteaga, donde durante la madrugada de este miércoles se registraron temperaturas de hasta cuatro grados bajo cero, informó Leonel Martínez, director municipal de Protección Civil.

Comunidades como Mesa de las Tablas, El Tunal, Los Oyameles y Monterreal registraron temperaturas bajo cero, lo que ocasionó la formación de escarcha sobre árboles, pastizales y vegetación de las zonas montañosas.

De acuerdo con los registros de Protección Civil, en la comunidad de El Tunal el termómetro descendió hasta los cuatro grados bajo cero, mientras que en San Antonio de las Alazanas se registraron temperaturas de hasta tres grados bajo cero.

En la cabecera municipal, la temperatura se ubicó en dos grados centígrados, mientras que en algunos sectores de la sierra también se reportó presencia de neblina.

Las bajas temperaturas transformaron el paisaje serrano durante las primeras horas del miércoles, con pequeños cristales de hielo adheridos a las ramas de pinos y oyameles, así como a la vegetación de las comunidades rurales.

Conforme avanzó la mañana y comenzaron a incidir los rayos del sol sobre las zonas montañosas, la escarcha empezó a disiparse.

El director de Protección Civil informó que, pese al descenso de las temperaturas y la presencia de neblina en algunos sectores, no se reportaron incidentes relacionados con el paso del sistema frontal.

La primera helada de la temporada se registró este 25 de noviembre, antes del inicio oficial del invierno, con las temperaturas más bajas concentradas en las comunidades serranas del municipio.