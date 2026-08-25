Provoca cortocircuito incendio en mercería de Saltillo

Elementos de Bomberos sofocaron un incendio causado por un cortocircuito en una mercería de la colonia Zapalinamé, en Saltillo.

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Un incendio registrado la mañana de este lunes al interior de una mercería ubicada sobre la calle Urdiñola, cerca del cruce con Múzquiz, en la colonia Zapalinamé, movilizó a elementos del cuerpo de Bomberos.

Aunque inicialmente se reportó como un siniestro de consideración, las llamas únicamente alcanzaron aproximadamente una cuarta parte del inmueble, por lo que los daños se concentraron en una zona específica.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, todo apunta a que el fuego se originó por un cortocircuito ocurrido muy cerca del sitio donde se encontraba instalada la cama del joven que habita en el inmueble.

Las llamas alcanzaron el área donde descansaba, provocando la pérdida del colchón y de la cama, por lo que el afectado quedó prácticamente sin un lugar donde dormir.

Bomberos realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar el incendio, evitando que se extendiera al resto del establecimiento y provocara mayores pérdidas.

No se reportaron personas lesionadas, mientras que las autoridades mantienen las investigaciones para determinar con precisión el origen del cortocircuito y evaluar los daños ocasionados por el fuego.