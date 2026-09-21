Provoca carambola sobre puente en Venustiano Carranza

Elementos de Tránsito abogaron por la fluidez vial tras el accidente que obstruyó dos carriles sobre la estructura del puente.

Un conductor que no redujo la velocidad terminó chocando contra dos vehículos que se encontraban detenidos sobre el puente de Venustiano Carranza, a la altura de Pedro Figueroa.

El accidente ocurrió alrededor del mediodía de este sábado, cuando el conductor de un Honda Accord circulaba por Venustiano Carranza y llegó al punto donde varios automóviles esperaban para incorporarse al bulevar Nazario Ortiz Garza.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del Accord no alcanzó a frenar y chocó por alcance contra una camioneta Chirey que se encontraba en la fila.

A consecuencia del impacto, la camioneta giró y terminó golpeando los muros de contención. El Honda continuó su trayectoria y también impactó un Nissan Altima que permanecía delante.

Tanto el Chirey como el Altima terminaron atravesados sobre el puente después de los impactos, lo que afectó la circulación en dos carriles.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para asegurar el área y controlar el flujo vehicular. Los conductores permanecieron en el lugar mientras las aseguradoras realizaban la evaluación de los daños y se determinaban las responsabilidades.