Protestas del IMSS evidencian crisis en el sector salud: diputado

El diputado local exigió al Gobierno federal atender la falta de medicamentos, insumos médicos y personal en hospitales y clínicas

Las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila y otras entidades del país evidencian la crisis que enfrenta el sector salud, señaló el diputado local Gerardo Aguado Gómez, quien pidió al Gobierno federal atender las demandas del personal médico y de enfermería.

El legislador advirtió que las inconformidades no se limitan a cuestiones salariales, sino que incluyen desabasto de medicamentos, falta de material de curación, personal insuficiente y condiciones laborales que dificultan la atención de los pacientes.

Aguado Gómez subrayó que estas carencias afectan tanto a los trabajadores como a miles de familias que dependen de los servicios públicos de salud.

Añadió que garantizar medicamentos, infraestructura y personal suficiente es responsabilidad de las autoridades federales.Finalmente, exigió al Gobierno Federal y al IMSS transparentar el abasto de medicamentos, las plazas pendientes de cubrir y las medidas para corregir las deficiencias, particularmente en clínicas y hospitales de Coahuila.