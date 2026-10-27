Protestan transportistas en cuatro puntos de Coahuila

Cerca de 140 unidades se concentraron en la caseta Carbonera, mientras se realizaron manifestaciones en Monclova, Torreón y Piedras Negras

Alrededor de 140 tractocamiones se concentraron en la caseta de cobro Carbonera, sobre la carretera federal 57, en Coahuila, como parte de una protesta nacional del sector transportista para exigir soluciones a problemas de inseguridad, extorsiones, deterioro carretero y aumento en los costos de operación.

La movilización se realizó este lunes en la Región Sureste del estado, entre la autopista Monterrey-Saltillo y el tramo conocido como Los Chorros. Las unidades fueron estacionadas a los costados de la vía, sin bloquear la circulación, mientras que también se reportaron manifestaciones en Monclova, Torreón y Piedras Negras.

Los transportistas señalaron que la falta de respuestas a sus demandas, presentadas ante distintas dependencias federales, mantiene al sector bajo presión. A los problemas de seguridad y mantenimiento de las carreteras se suma la preocupación por los cambios en los estímulos fiscales previstos para 2027, que, de acuerdo con representantes del gremio, podrían comprometer la continuidad de algunas empresas.

Denuncian asaltos violentos y extorsiones en carreteras

Juan Manuel Ramos Cantú, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Coahuila, explicó que la protesta responde a la falta de soluciones a las solicitudes presentadas ante el Gobierno federal, principalmente por los robos de unidades y las agresiones contra operadores.

“Estamos manifestándonos por no tener respuesta, por no tener soluciones a todas nuestras peticiones que le hemos estado haciendo a las diferentes secretarías del Gobierno federal”, expresó.

El representante advirtió que los asaltos al autotransporte se han vuelto más violentos y que algunos conductores sufren agresiones que pueden terminar en la pérdida de sus vidas. Aunque mencionó una referencia previa de 64 víctimas, aclaró que no contaba con una cifra actualizada.

José Ricardo Torres Lara, delegado de la zona noreste de la Federación Mexicana de Transportistas (Fematrac), también señaló la inseguridad y las extorsiones como dos de las principales preocupaciones de quienes recorren las carreteras del país.

“Nos afecta el tema de inseguridad, nos afectan las malas condiciones en carretera, las extorsiones que nos hacen los municipios, los estados. Estamos cansados, el transporte de carga ya no aguanta más”, declaró.

Fernando Silva Martínez, de Transportes y Rey, sostuvo que en Nuevo León existe preocupación por presuntas extorsiones cometidas por autoridades. Ante esta situación, pidió que se permita trabajar a los transportistas sin enfrentar cobros indebidos.

Señalan cobros de hasta 50 mil pesos por servicios de grúa

Entre las inconformidades del sector también figuran los costos por el retiro de unidades mediante grúas y su traslado a corralones. Ramos Cantú aseguró que, en algunos casos, una infracción de tránsito de aproximadamente 2 mil pesos puede terminar en un pago de hasta 50 mil pesos por el arrastre.

“Nos están cobrando hasta 50 mil pesos por llevarse una unidad por una infracción de tránsito de 2 mil pesos”, denunció el delegado de Canacar.

Agregó que en algunos municipios los transportistas no tienen acceso sencillo a las tarifas autorizadas por los cabildos, lo que dificulta conocer los criterios aplicados para determinar los cobros.

Torres Lara coincidió en que los precios de los servicios de grúas concesionadas a estados y municipios forman parte de las exigencias de la movilización nacional. Los transportistas solicitaron revisar estos gastos, que se suman a las erogaciones por combustible, peajes, mantenimiento y seguros.

Carreteras dañadas elevan los gastos de mantenimiento

El deterioro del pavimento representa otro de los reclamos centrales. Ramos Cantú afirmó que las afectaciones a las suspensiones y los trenes motrices de los tractocamiones han incrementado hasta 70 por ciento los gastos relacionados con estos daños, en comparación con condiciones normales de operación.

Francisco Benavides, delegado de Fematrac en León, Guanajuato, identificó las rutas de Celaya, Irapuato, León, Puebla y el Arco Norte entre las más complicadas para el transporte de carga, tanto por la delincuencia como por las condiciones de las vías.

“Las carreteras están destruidas, cualquier camión se desarma ahí, porque nosotros andamos a diario en la carretera y en todo el país”, señaló.

José Luis Flores, operador que participó en la protesta, mencionó al Bajío, Zacatecas y Tamaulipas entre las zonas que considera más peligrosas. También cuestionó que los costos de las autopistas de cuota no correspondan con su estado físico y los niveles de vigilancia.

“Las de cuota, por lo que se paga, esas deberían de ser de primera, sin baches, seguridad y vigilancia también”, expresó.

Exigen mayor vigilancia y respuesta de seguros carreteros

Los transportistas también pidieron que los seguros asociados a las autopistas de cuota respondan cuando ocurren robos o accidentes. Silva Martínez explicó que las empresas deben recurrir a sus propias pólizas y pagar deducibles, incluso cuando los incidentes suceden en vías por las que cubren peaje.

Ramos Cantú respaldó la solicitud y pidió que las coberturas vinculadas a las autopistas asuman la responsabilidad correspondiente cuando una unidad es robada en estas carreteras.

Por otra parte, Flores relató que durante algunos asaltos los delincuentes detienen camiones sin conocer el tipo de mercancía que transportan y pueden llevarse al operador antes de identificar la carga. Por ello, solicitó aumentar la presencia de la Guardia Nacional en autopistas y carreteras libres.

Benavides coincidió en que la protección de los conductores debe ser prioritaria. Los representantes del sector afirmaron que la vigilancia carretera ha sido una petición recurrente en las mesas de trabajo, pero consideran que las medidas aplicadas no han sido suficientes.

Retenes y casetas afectan los tiempos de entrega

Los retrasos en retenes y casetas también generan pérdidas económicas, de acuerdo con Benavides. El representante mencionó las esperas que anteriormente enfrentaban los transportistas en el retén de San Roberto, en una de las rutas que utiliza para trasladarse hacia Coahuila y Acuña.

Ramos Cantú agregó que algunas casetas carecen de infraestructura suficiente para atender el flujo de unidades pesadas y que las fallas en los lectores obligan a realizar maniobras adicionales, lo que prolonga los tiempos de cruce.

Estas condiciones, junto con la inseguridad y la falta de paraderos seguros, también contribuyen a la escasez de operadores, señaló el delegado de Canacar, al considerar que los riesgos y las dificultades de la actividad reducen su atractivo para nuevos trabajadores.

Alertan por reducción de estímulos fiscales en 2027

La situación económica del sector es otra de las razones de la protesta. Ramos Cantú pidió revisar los cambios previstos para 2027 en los beneficios fiscales relacionados con el pago de casetas, pues considera que una reducción de estos apoyos agravaría las dificultades de las empresas transportistas.

“Ya no vamos a subsistir el año que entra si no nos ayuda el Gobierno federal con los estímulos fiscales que nos han quitado y que ahorita nos están reduciendo”, advirtió.

Torres Lara también solicitó revisar la carga fiscal, el costo de los combustibles y las tarifas de peaje. Benavides añadió que las tarifas de los fletes resultan insuficientes para algunos transportistas y que los pagos tardíos de clientes, junto con los gastos de mantenimiento, reducen sus márgenes de operación.

Realizan protestas en cuatro municipios sin bloquear vías

Silva Martínez explicó que transportistas de Saltillo y municipios cercanos se sumaron a la movilización para respaldar las demandas del gremio en el país. Aunque consideró que las condiciones de seguridad y las carreteras de Coahuila son relativamente mejores que las de otras entidades, afirmó que también existen problemas que requieren atención.

Ramos Cantú indicó que las aproximadamente 140 unidades reunidas en Carbonera ocuparon los espacios disponibles a ambos lados de la carretera para evitar afectaciones a los automovilistas.

“No queremos bloquear, no queremos estorbarle a la gente que pasa. Lo estamos haciendo de la mejor manera para no afectar el tránsito de la carretera”, afirmó.

Los representantes de Canacar y Fematrac insistieron en que las movilizaciones buscan obtener respuestas a las peticiones presentadas ante las autoridades. Advirtieron que la combinación de inseguridad, deterioro de la infraestructura y costos operativos presiona la actividad del transporte de carga, fundamental para el traslado de mercancías en el país.