Protestan trabajadores del IMSS y bloquean el periférico LEA

Los inconformes señalaron que, pese a llevar semanas exigiendo atención a sus demandas, continúan sin ser escuchados tanto por la dirigencia nacional

Ante la falta de respuesta de las autoridades federales y lo que consideran un abandono por parte de sus propios dirigentes sindicales, trabajadores del IMSS en Saltillo salieron nuevamente a manifestarse, bloqueando durante aproximadamente dos horas el periférico Luis Echeverría Álvarez, con afectaciones para cientos de automovilistas.

Los inconformes señalaron que, pese a llevar semanas exigiendo atención a sus demandas, continúan sin ser escuchados tanto por la dirigencia nacional, encabezada por el doctor Olivos, como por su representante en Coahuila, Anastasio Gómez, conocido como el doctor Tacho.

Posteriormente, los manifestantes liberaron parcialmente la circulación, manteniendo ocupado un solo carril, hasta finalmente retirarse.

Los trabajadores advirtieron que las movilizaciones continuarán mientras sus exigencias sigan sin recibir una respuesta efectiva de las autoridades nacionales y del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Señalaron que el conflicto no es exclusivo de Coahuila y que las protestas podrían extenderse a otras entidades del país, mientras que en Saltillo la falta de solución a este problema laboral vuelve a repercutir directamente en los ciudadanos que diariamente utilizan una de las principales vialidades de la capital coahuilense.